В Тюмени самолет с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы

Прокуратура: в Тюмени самолет АН-24 выкатился за пределы ВПП, все выжили

В аэропорту Тюмени самолет АН-24 авиакомпании А 247 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила транспортная прокуратура.

По данным ведомства, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа и 40 пассажиров, пострадавших нет. Инцидент произошел утром 18 августа 2025 года при выполнении взлета в аэропорту Рощино.

Самолет уже отбуксировали на стоянку. По факту происшествия тюменской транспортной прокуратурой начата проверка соблюдения правил безопасности полетов.

До этого в Усть-Большерецком районе Камчатки самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки. Самолет следовал рейсом из аэропорта Мильково на посадочную площадку Озерновское. На борту находились семь человек, никто из них не пострадал, однако воздушное судно получило повреждения. Транспортные прокуроры начали проверку соблюдения требований безопасности полетов.

Ранее в Испании самолет столкнулся с высоковольтным кабелем.