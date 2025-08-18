В Гидрометцентре объяснили, как повлияет отсутствие осадков на урожай зерновых в РФ

Отсутствие осадков не навредит зерновым культурам на юге европейской части России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской России в ближайшие дни будет комфортная и сухая погода, в Краснодарском крае и Крыму во второй половине недели не исключены осадки. <…> Отсутствие осадков сейчас совершенно не вредит зерновым культурам, потому что идет уборка урожая, вегетация закончилась», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что сейчас в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах отмечается чрезвычайная пожарная опасность. По его словам, это связано с высокими температурами и солнечной погодой.

В конце июля в ассоциации «Народный фермер» заявили, что аграрии южных регионов России могут недополучить до четверти урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи. В Краснодарском крае прогнозировали потерю 2,8 млн тонн зерновых. Губернаторы регионов подтверждали сокращение урожая на треть.

