В Гидрометцентре объяснили, как повлияет отсутствие осадков на урожай зерновых в РФ

Вильфанд: отсутствие осадков не навредит зерновым культурам на юге России
Alexey Malgavko/Reuters

Отсутствие осадков не навредит зерновым культурам на юге европейской части России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской России в ближайшие дни будет комфортная и сухая погода, в Краснодарском крае и Крыму во второй половине недели не исключены осадки. <…> Отсутствие осадков сейчас совершенно не вредит зерновым культурам, потому что идет уборка урожая, вегетация закончилась», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что сейчас в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах отмечается чрезвычайная пожарная опасность. По его словам, это связано с высокими температурами и солнечной погодой.

В конце июля в ассоциации «Народный фермер» заявили, что аграрии южных регионов России могут недополучить до четверти урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи. В Краснодарском крае прогнозировали потерю 2,8 млн тонн зерновых. Губернаторы регионов подтверждали сокращение урожая на треть.

Ранее дачникам рассказали, как спасти яблони от засухи.

