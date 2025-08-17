Названо число поездов, опаздывающих из-за ЧП на станции в Воронежской области

ФПК: шесть поездов задерживаются в связи с ЧП на станции в Воронежской области

Шесть пассажирских поездов задерживаются в связи с происшествием на железнодорожной станции в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что в настоящее время с опозданием следуют поезда из Москвы в Адлер, Ростов-на-Дону и Имеретинский Курорт. Также опаздывают поезда из Сухума в Санкт-Петербург, из Кисловодска в Москву и из Кирова в Анапу.

«Остальные пассажирские поезда введены в график», — подчеркнули в пресс-службе.

17 августа министерство обороны РФ заявило, что ночью над российскими регионами перехватили 46 украинских дронов. Девять из них сбили в Воронежской области.

Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, обломки беспилотников упали на землю, в результате чего в одном из муниципалитетов пострадал монтер пути железнодорожной станции. Мужчине потребовалась госпитализация.

Более того, фрагменты дронов повредили линию электропередачи на железнодорожной станции. В связи с этим вводились ограничения на движение поездов, их сняли примерно в 6:12 мск.

Ранее в Краснодарском крае обломки сбитых беспилотников упали на железную дорогу.