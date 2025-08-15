В Краснодаре спасатели эвакуировали сотни людей из горящей спортивной арены

МЧС: в Краснодаре загорелась спортивная арена, эвакуированы 230 человек

В Краснодаре произошел пожар на спортивной арене, спасатели эвакуировали 230 человек, в том числе 140 детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что произошло возгорание обшивки стены на площади 10 кв. м.

«Эвакуация проводилась: 230 человек, из них 140 детей», — отмечается в сообщении.

В настоящее время огонь потушен. На месте работают 39 сотрудников МЧС и 15 единиц техники. Дознаватели проводят проверку, чтобы установить причину возникновения пожара.

По данным издания «Кубань 24», возгорание случилось в тренировочном центре «Чемпион».

15 августа в МЧС сообщили о пожаре в элитном коттеджном поселке «Береста» в Красногорске Московской области. Огонь распространился на площади 600 кв. м.

Telegram-канал «Осторожно, Новости» писал, что горит дом рядом с особняком певца Филиппа Киркорова. Позже представитель артиста Екатерина Успенская сказала «Газете.Ru», что возгорание действительно произошло у соседей, но опасности нет.

Ранее в Москве загорелся бизнес-центр.