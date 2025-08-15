Эксперт назвал признаки контрафактного алкоголя

Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин перечислил признаки контрафактного алкоголя. По его словам, которые цитирует «Радио 1», опасной следует считать покупку слишком дешевых спиртных напитков, а также продающихся на разлив.

«Такой алкоголь не имеет никаких документов и маркировки и может быть в буквальном смысле смертельно опасен. А так как по запаху и на вкус подделку не отличить, люди, употребившие суррогат, ничего не подозревают и поздно обращаются за помощью, когда состояние уже становится тяжелым», — предупредил врач.

Он добавил, что даже маленькая доза метилового спирта может привести к слепоте, а в худшем случае к летальному исходу.

В недавнем массовом отравлении чачей с сочинского рынка пострадали не менее десяти человек. Люди покупали кустарный алкоголь у местных продавцов, некоторые туристы везли его домой в качестве угощения. Позже в бутылках обнаружили метиловый спирт.

7 августа суд в Сочи отправил под стражу двух женщин, которые продавали домашнее вино и чачу, вероятно, ставших причиной отравления. Также власти закрыли рынок, где торговали опасным напитком.

Ранее в России не поддержали повышение возраста покупки алкоголя.