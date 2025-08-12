В России не поддержали повышение возраста покупки алкоголя

В России не нужно ужесточать правила продажи алкоголя по возрастному признаку, вместо этого лучше оценивать соблюдение продавцов правил реализации спиртных напитков, считает гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. Силы важно направить на борьбу с контрафактом, заявил он в беседе с 360.ru.

Российское законодательство в сфере оборота алкоголя является одним из наиболее строгих в мире, однако актуальность не теряет проблема торговли нелегальным спиртным, отметил эксперт.

«Это говорит о том, что жесткое законодательство нивелируется необязательностью исполнения, — считает он. — Пока мы не повысим культуру исполнения уже существующих ограничений в отношении розничной алкогольной продукции, то это стимулирует количество нелегальной продукции и количество отравлений».

Проблемой является то, что россиянам очень просто купить «гаражный» алкоголь, разыскав продавцов в интернете и соцсетях. Черниговский призвал распространить правила, принятые в отношении этилового спирта, на все виды спиртов. Свою идею специалист объяснил тем, что нелегальный алкоголь распространяется из-за доступности сырья – например, часто им выступает обычный медицинский спирт, метиловый спирт, который продается канистрами. До тех пор, пока этот вопрос не будет решен, обсуждение возрастного ценза бессмысленно, считает специалист.

Напомним, с идеей поэтапного повышения возраста продажи спиртного выступил глава комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он отметил, что большинство российских одиннадцатых-иклассников уже являются совершеннолетними и поэтому могут беспрепятственно приобретать алкоголь, вовлекая в это несовершеннолетних соучеников. По мнению Рыбальченко, в связи с этим следует поднять возраст, с которого можно покупать алкоголь, на три года.

Эту инициативу поддержали в Госдуме – депутат Виталий Милонов призвал добиваться того, чтобы молодые люди не ассоциировали свое взросление с правом потреблять спиртное.

Ранее на Кубани закрыли рынок, где отравившиеся туристы покупали чачу.