На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России не поддержали повышение возраста покупки алкоголя

Специалист Черниговский: при продаже спиртного не нужно смотреть на возраст
true
true
true
close
МВД России

В России не нужно ужесточать правила продажи алкоголя по возрастному признаку, вместо этого лучше оценивать соблюдение продавцов правил реализации спиртных напитков, считает гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. Силы важно направить на борьбу с контрафактом, заявил он в беседе с 360.ru.

Российское законодательство в сфере оборота алкоголя является одним из наиболее строгих в мире, однако актуальность не теряет проблема торговли нелегальным спиртным, отметил эксперт.

«Это говорит о том, что жесткое законодательство нивелируется необязательностью исполнения, — считает он. — Пока мы не повысим культуру исполнения уже существующих ограничений в отношении розничной алкогольной продукции, то это стимулирует количество нелегальной продукции и количество отравлений».

Проблемой является то, что россиянам очень просто купить «гаражный» алкоголь, разыскав продавцов в интернете и соцсетях. Черниговский призвал распространить правила, принятые в отношении этилового спирта, на все виды спиртов. Свою идею специалист объяснил тем, что нелегальный алкоголь распространяется из-за доступности сырья – например, часто им выступает обычный медицинский спирт, метиловый спирт, который продается канистрами. До тех пор, пока этот вопрос не будет решен, обсуждение возрастного ценза бессмысленно, считает специалист.

Напомним, с идеей поэтапного повышения возраста продажи спиртного выступил глава комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он отметил, что большинство российских одиннадцатых-иклассников уже являются совершеннолетними и поэтому могут беспрепятственно приобретать алкоголь, вовлекая в это несовершеннолетних соучеников. По мнению Рыбальченко, в связи с этим следует поднять возраст, с которого можно покупать алкоголь, на три года.

Эту инициативу поддержали в Госдуме – депутат Виталий Милонов призвал добиваться того, чтобы молодые люди не ассоциировали свое взросление с правом потреблять спиртное.

Ранее на Кубани закрыли рынок, где отравившиеся туристы покупали чачу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами