В России предложили штрафовать супругов за измены

Глава ФПБК Бородин предложил ввести штрафы за измену и уход из семьи
Motortion Films/Shutterstock/FOTODOM

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил штрафовать россиян за супружеские измены. Такую инициативу он озвучил в интервью Life.ru.

Общественник предложил взимать штраф в размере от 15 до 20 тыс. рублей за измену. Кроме того, за каждого брошенного родителем ребенка мать или отца необходимо оштрафовать на 50 тыс. рублей.

«Если семья распалась по вине матери или отца, тот должен платить», — сказал Бородин.

В качестве примера эксперт привел Арабские Эмираты и европейские страны, где за нарушение ответственности в браке налагаются крупные штрафы.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении от 500 рублей до 2 тыс. рублей штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязательств по содержанию, воспитанию и обучению их детей. Однако, по мнению некоторых экспертов, данная мера не является эффективной, так как зачастую в неблагополучных семьях просто нет средств для уплаты штрафа.

Ранее эксперты раскритиковали законопроект о совместном воспитании детей после развода.

