Юрист оценила эффективность высоких штрафов для нерадивых родителей

В России ужесточили ответственность для родителей и опекунов за неисполнение обязанностей по воспитанию детей – штрафы увеличены с 100–500 рублей до 500–2000 рублей. Однако это неэффективный подход, так как зачастую в неблагополучных семьях просто нет средств для уплаты, заявила юрист и координатор филиалов АНО «Многомама» Наталья Шилина в эфире Общественной Службы Новостей.

«К каждой семье нужен индивидуальный подход, но если в неблагополучной семье родителям действительно нет дела до детей, то их нужно привлекать к ответственности. Если семья малоимущая и на счету у такой семьи нет денег, то как они будут платить эти штрафы, непонятно. Что станет эффективной мерой воздействия на нерадивых родителей?», ― задалась вопросом специалист.

Она напомнила, что также за ненадлежащее воспитание предусмотрены ограничения и лишение родительских прав, когда ребенка забирают у нерадивых родителей и размещают в специальном детском учреждении. Однако не хватает эффективной промежуточной меры, которая позволила бы решить проблему без изъятия ребенка из семьи, считает Шилина. По ее мнению, карательные меры в целом неэффективны, поэтому следует переориентироваться с штрафов к помощи родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, соответствующий закон об увеличении штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязательств по содержанию, воспитанию и обучению их детей президент Владимир Путин подписал 31 июля. Согласно закону, совершение данного административного правонарушения повлечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

Ранее эксперты раскритиковали законопроект о совместном воспитании детей после развода.