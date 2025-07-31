В России увеличили штрафы за ненадлежащее воспитание детей

Путин подписал закон об увеличении штрафов за ненадлежащее воспитание детей

В России увеличили штрафы за за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязательств по содержанию, воспитанию и обучению их детей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, совершение данного административного правонарушения повлечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до 2 тыс. рублей.

Действующее законодательство предусматривало наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

До этого юрист Светлана Стрежнева рассказала, что родителям могут грозить штрафы, если их дети находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Она напомнила, что административной ответственности подлежит лицо, достигшее 16 лет. Юрист уточнила, что в этом случае ребенок будет нести ответственность самостоятельно.

Ранее россиянка, истязавшая детей, отделалась штрафом и исправительными работами.