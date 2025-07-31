На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России увеличили штрафы за ненадлежащее воспитание детей

Путин подписал закон об увеличении штрафов за ненадлежащее воспитание детей
true
true
true
close
goodmoments/Shutterstock/FOTODOM

В России увеличили штрафы за за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или опекунами обязательств по содержанию, воспитанию и обучению их детей. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, совершение данного административного правонарушения повлечет за собой наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до 2 тыс. рублей.

Действующее законодательство предусматривало наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

До этого юрист Светлана Стрежнева рассказала, что родителям могут грозить штрафы, если их дети находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Она напомнила, что административной ответственности подлежит лицо, достигшее 16 лет. Юрист уточнила, что в этом случае ребенок будет нести ответственность самостоятельно.

Ранее россиянка, истязавшая детей, отделалась штрафом и исправительными работами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами