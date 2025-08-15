Стало известно, куда заселили приехавших в Анкоридж журналистов из России

Журналистов из России, которые приехали в Анкоридж на Аляске освещать саммит президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, заселили в спорткомплекс Alaska Airlines Center. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для журналистов подготовили холл со спальными местами, которые представляют собой огороженные ширмами спальные места на двух человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что надписи на арене дублируются на русском языке. Кроме того, в комплексе есть душевые и Wi-Fi, который раздают в холле.

Саммит Россия — США состоится на Аляске 15 августа в 22:00 мск.

Планируется, что на мероприятии будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и Соединенных Штатов. Однако центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса. Как ожидается, президенты начнут переговоры тет-а-тет, затем продолжат в формате 5 на 5.

Ранее Трампа обвинили в переходе на сторону Путина.