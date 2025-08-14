Стало известно количество пассажиров в попавшем в ДТП туристическом автобусе в Египте

РИА: автобус с 39 туристами, в том числе россиянами, попал в ДТП в Египте

В туристическом автобусе, который попал в ДТП в Египте, находились 39 туристов, в том числе из России, и четверо египтян. Об этом этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что двое россиян серьезно пострадали в этой аварии.

Среди египтян были водитель, помощник, гид и сопровождающий поездку охранник. Также в автобусе находились граждане России, Украины и Киргизии.

По словам источника агентства, одна россиянка получила несовместимы с жизнью ранения. Спасти ее не удалось. Еще одного мужчину, россиянина госпитализировали в больницу города Абу-Рудайса.

Авария произошла в ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте. Автобус По информации посольства России в Египте, автобус врезался в ограждение и упал на бок.

В начале августа сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в ДТП по пути на фестиваль в турецкой Каппадокии. Пострадали шесть россиян.

Ранее в турецком городе Серик произошла авария с участием автобуса, который вез 33 российских туриста на экскурсию.