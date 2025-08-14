На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно количество пассажиров в попавшем в ДТП туристическом автобусе в Египте

РИА: автобус с 39 туристами, в том числе россиянами, попал в ДТП в Египте
true
true
true
close
Tamer A Soliman/Shutterstock/FOTODOM

В туристическом автобусе, который попал в ДТП в Египте, находились 39 туристов, в том числе из России, и четверо египтян. Об этом этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что двое россиян серьезно пострадали в этой аварии.

Среди египтян были водитель, помощник, гид и сопровождающий поездку охранник. Также в автобусе находились граждане России, Украины и Киргизии.

По словам источника агентства, одна россиянка получила несовместимы с жизнью ранения. Спасти ее не удалось. Еще одного мужчину, россиянина госпитализировали в больницу города Абу-Рудайса.

Авария произошла в ночь на 14 августа по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир в Египте. Автобус По информации посольства России в Египте, автобус врезался в ограждение и упал на бок.

В начале августа сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в ДТП по пути на фестиваль в турецкой Каппадокии. Пострадали шесть россиян.

Ранее в турецком городе Серик произошла авария с участием автобуса, который вез 33 российских туриста на экскурсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами