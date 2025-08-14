На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские туристы пострадали в ДТП в Египте

Двое россиян серьезно пострадали в ДТП с автобусом в Египте
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Двое россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Египте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператора Coral Travel.

«Сорок человек было в автобусе», — сообщили в компании, уточнив, что все они — туристы из России.

Представители туроператора также отметили, что в настоящее время следят за ситуацией и готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их родственникам.

О ДТП стало известно 14 августа. Пострадавших госпитализировали в больницу города Абу- Рудайс.

По данным Telegram-канала Russian Embassy in Egypt, в настоящее время консульский отдел посольства, египетские власти, туроператор «Coral Travel» и страховая компания взаимодействуют и готовы к оказанию помощи.

Telegram-канал SHOT утверждает, что причиной ДТП стало то, что водитель уснул за рулем.

Ранее россиянка погибла в ДТП в Египте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами