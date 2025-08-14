Российские туристы пострадали в ДТП в Египте

Двое россиян серьезно пострадали в ДТП с автобусом в Египте

Двое россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Египте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператора Coral Travel.

«Сорок человек было в автобусе», — сообщили в компании, уточнив, что все они — туристы из России.

Представители туроператора также отметили, что в настоящее время следят за ситуацией и готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их родственникам.

О ДТП стало известно 14 августа. Пострадавших госпитализировали в больницу города Абу- Рудайс.

По данным Telegram-канала Russian Embassy in Egypt, в настоящее время консульский отдел посольства, египетские власти, туроператор «Coral Travel» и страховая компания взаимодействуют и готовы к оказанию помощи.

Telegram-канал SHOT утверждает, что причиной ДТП стало то, что водитель уснул за рулем.

Ранее россиянка погибла в ДТП в Египте.