Бизнесмен из Анкориджа рассказал, как на Аляске относятся к Украине

РИА Новости: жителей Аляски больше волнует количество рыбы в реке, чем Украина
Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Жителей Аляски больше волнует количество рыбы в местных водоемах, чем украинский конфликт. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал русско-американский бизнесмен из Анкориджа, работающий в сфере строительства.

«Война на Украине здесь никого не интересовала и не интересует. <...> Людей больше волнует количество рыбы, идущей в реку. Для многих это запасы еды на зиму», — сказал бизнесмен.

По его словам, большинство проживающих на Аляске спокойно относятся к предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Он добавил, что после начала конфликта на Аляску приехало много граждан Украины, которые сначала жаловались на местный климат, но теперь не хотят возвращаться на родину.

На встрече 15 августа Трамп и Путин планируют обсудить конфликт на Украине и другие актуальные темы, а также двустороннее сотрудничество.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

Ранее мэр Анкориджа рассказала, что значит для города встреча Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
