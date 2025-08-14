Мэр Анкориджа рассказала, что значит для города встреча Путина и Трампа

Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже даст возможность привлечь внимание к городу и показать миру, насколько он важен. Об этом заявила мэр Сьюзан Ляфранс, передает издание Alaska News Source.

Ляфранс назвала Анкоридж «перекрестком мира» и отметила, что город занимает стратегически важное положение в мире.

«Благодаря нашей близости к Арктике и нашему военному присутствию здесь, на Аляске, находятся около 25 тысяч действующих военнослужащих, обеспечивающих торговлю и грузоперевозки. Наш грузовой аэропорт — один из самых загруженных в мире», — пояснила мэр.

Ляфранс добавила, что независимо от того, какую форму примет встреча лидеров США и России, она, по мнению градоначальницы, станет шагом вперед к миру.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Еще одна возможная тема для обсуждения – сотрудничество в Арктике в сфере энергетики. В саммите РФ — США также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

Ранее в Белом доме назвали главную тему встречи Путина и Трампа.