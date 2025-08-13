В Щелково в административном здании начался пожар

В административном здании в подмосковном городе Щелково произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичное Щелково».
На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что здание администрации Щелковского городского округа, находящееся на площади Ленина, горит. К нему уже прибыли пожарные.
12 августа сообщалось, что сотрудники МЧС полностью ликвидировали происшедшее в ночное время возгорание на производственном предприятии в Ярославле.
По имеющимся данным, площадь пожара составила 4,5 тысячи квадратных метров.
6 августа стало известно, что заброшенное здание загорелось в промышленной зоне поселка Лисий Нос в Приморском районе Санкт-Петербурга.
За день до этого на Зубовском строительном рынке в Уфе произошел сильный пожар.
Ранее в жилом доме в Москве взорвалось куриное яйцо.