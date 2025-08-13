В Щелково в административном здании начался пожар

В административном здании в подмосковном городе Щелково произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичное Щелково».

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что здание администрации Щелковского городского округа, находящееся на площади Ленина, горит. К нему уже прибыли пожарные.

