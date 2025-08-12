На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ярославле ликвидировали пожар на предприятии

МЧС России: пожар на предприятии в Ярославле потушен, причины устанавливаются
true
true
true
close
МЧС России

Пожарные ликвидировали возгорание на производственном предприятии в Ярославле, произошедшее в ночь на вторник, 12 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Пожар на производственном предприятии в Ярославле полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что установкой причины возникновения огня будут заниматься дознаватели МЧС России.

По данным МЧС России, площадь пожара на этом предприятии составила 4,5 тысячи квадратных метров. Возгорание случилось по адресу улица Полушкина Роща, дом 16. В результате обрушилась кровля здания.

Позднее сотрудниками спасательных служб было устранено открытое горение. Сообщалось, что пожар локализован на 3500 квадратных метрах, а в ликвидации возгорания принимали участие 100 специалистов и 27 единиц техники, а также пожарный катер.

Ранее на востоке Москвы произошел пожар в жилом доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами