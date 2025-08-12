В Ярославле ликвидировали пожар на предприятии

МЧС России: пожар на предприятии в Ярославле потушен, причины устанавливаются

Пожарные ликвидировали возгорание на производственном предприятии в Ярославле, произошедшее в ночь на вторник, 12 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Пожар на производственном предприятии в Ярославле полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что установкой причины возникновения огня будут заниматься дознаватели МЧС России.

По данным МЧС России, площадь пожара на этом предприятии составила 4,5 тысячи квадратных метров. Возгорание случилось по адресу улица Полушкина Роща, дом 16. В результате обрушилась кровля здания.

Позднее сотрудниками спасательных служб было устранено открытое горение. Сообщалось, что пожар локализован на 3500 квадратных метрах, а в ликвидации возгорания принимали участие 100 специалистов и 27 единиц техники, а также пожарный катер.

Ранее на востоке Москвы произошел пожар в жилом доме.