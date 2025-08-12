Росавиация: в аэропорту Ухты введены ограничения на вылет и прилет самолетов

В аэропорту Ухты введены временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

До этого аэропорт в Ижевске приостановил работу в связи с введением временных ограничений.

По информации министерства обороны РФ, ночью над регионами страны сбили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Большую часть дронов — 22 — уничтожили в Ростовской области. В Ставропольском крае перехватили еще три цели.

Утром украинские войска продолжили попытки атаковать субъекты РФ с помощью беспилотников. В период с 7:30 до 8:20 мск российские системы противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА. Три летательных аппарата ликвидировали в Ульяновской области и один — в Белгородской области.

Ранее в РФ предложили ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в аэропортах.