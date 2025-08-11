Суд заключил под стражу второго фигуранта дела о нападении на отделение почты

В Москве суд арестовал второго обвиняемого по делу о нападении на почту

Нагатинский суд Москвы заключил под стражу россиянина Виктора Федькина, которого обвиняют в разбойном нападении на столичное отделение почты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Постановлением <...> удовлетворено ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федькина Виктора Александровича <...> на срок 1 месяц 29 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что защита Федькина требовала избрания более мягкой меры пресечения.

До этого в СИЗО отправили предполагаемую подельницу мужчины Регину Шихову.

Утром 9 августа около 07:00 злоумышленники совершили разбойное нападение на отделение почти на улице Медиков. По предварительным данным, люди в масках и с пистолетом похитили почти 5 млн рублей. В результате ограбления никто из сотрудников почты не пострадал.

Позднее полиция задержала исполнителей ограбления — мужчину и женщину — и их соучастников. Всего силовики увезли в отделения пять человек в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые из них имеют судимости. Предполагается, что задержаны не все причастные к ограблению.

