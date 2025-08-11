На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд заключил под стражу второго фигуранта дела о нападении на отделение почты

В Москве суд арестовал второго обвиняемого по делу о нападении на почту
true
true
true

Нагатинский суд Москвы заключил под стражу россиянина Виктора Федькина, которого обвиняют в разбойном нападении на столичное отделение почты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Постановлением <...> удовлетворено ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федькина Виктора Александровича <...> на срок 1 месяц 29 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что защита Федькина требовала избрания более мягкой меры пресечения.

До этого в СИЗО отправили предполагаемую подельницу мужчины Регину Шихову.

Утром 9 августа около 07:00 злоумышленники совершили разбойное нападение на отделение почти на улице Медиков. По предварительным данным, люди в масках и с пистолетом похитили почти 5 млн рублей. В результате ограбления никто из сотрудников почты не пострадал.

Позднее полиция задержала исполнителей ограбления — мужчину и женщину — и их соучастников. Всего силовики увезли в отделения пять человек в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые из них имеют судимости. Предполагается, что задержаны не все причастные к ограблению.

Ранее сообщалось о случае в Архангельске, где вооруженный садовыми ножницами грабитель украл 20 пачек сливочного масла из магазина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами