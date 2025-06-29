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Вооруженный садовыми ножницами грабитель украл 20 пачек сливочного масла из магазина

В Архангельске мужчина с садовыми ножницами украл масло из магазина

В Архангельске полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в супермаркете по улице Гагарина. Охранник торгового зала заметил, как неизвестный мужчина сложил в сумку 20 пачек сливочного масла. Вместе с другим работником магазина он попытался остановить вора, но тот отреагировал агрессивно.

Злоумышленник схватил с витрины садовые ножницы и, угрожая сотрудникам торговой точки, скрылся. Подозреваемого в ограблении удалось задержать, им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Кемерово мужчина ограбил магазин, угрожая игрушечным пистолетом. В торговую точку ворвался неизвестный и стал требовать алкоголь. Для убедительности грабитель достал пистолет и начал угрожать продавцу. Женщина смогла укрыться от нападавшего в подсобке. Налетчика удалось задержать. У мужчины изъяли игрушечный пистолет. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 8 лет лишения свободы.

Ранее россиянин украл одежду в магазине, но передумал ее носить и раздал друзьям.

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