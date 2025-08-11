В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Оренбурга ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Утром и днем 11 августа ограничения на полеты самолетов также вводились в аэропортах Пензы, Нижнего Новгорода, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары.

6 августа член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что пассажиры, которые из-за введения в российских аэропортах плана «Ковер» не смогли вовремя вылететь или приземлиться, должны иметь право на денежную компенсацию. Он отметил, что с юридической точки зрения закрытие воздушного пространства для гражданских судов не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор.

