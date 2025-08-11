В аэропорту Казани введен режим «ковер»

В аэропорту Казани введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов лайнеров.

Рано утром и днем 11 августа соответствующие ограничения вводились в аэропортах Пензы, Нижнего Новгорода, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары.

6 августа член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ввести денежную компенсацию для пассажиров при объявлении плана «Ковер» в российских аэропортах.

Он уточнил, что с юридической точки зрения план «Ковер» не является страховым случаем из-за применения к нему понятия форс-мажор. В связи с этим специалист выступил за то, чтобы авиакомпании могли выплачивать клиентам компенсации за задержку рейсов в случае введения этого особого режима.

