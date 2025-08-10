В полях и виноградниках Кубани упали обломки БПЛА

В нескольких кубанских муниципалитетах обнаружили обломки БПЛА. Об этом сообщает в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

В посте уточняется, что при налетах никто не пострадал, а к местам падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

«В Темрюке рядом с автозаправочной станцией из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание травы на площади 800 кв. м», — рассказали в оперштабе.

Там уточнили, что пожар локализован. Обломки дронов также нашли в микрорайоне Правобережный и в Кизилташском лимане, в полях около хутора Садовый Абинского района и села Новомалороссийское Выселковского района, а также в виноградниках Первомайского сельского округа в Анапе.

В оперштабе отметили, что экстренные службы продолжают искать фрагменты беспилотников, а при их обнаружении нужно позвонить по номеру 112, не приближаясь к обломкам.

До этого российское Минобороны заявило, что средства противовоздушной обороны в период с 15:00 до 18:00 сбили над Россией 26 украинских дронов. Три из них уничтожили в небе над Краснодарским краем.

Ранее дроны ВСУ впервые с начала СВО атаковали Коми.