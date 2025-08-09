Аэропорт Калуги вернулся к работе спустя пять часов

Ограничения на прием и выпуск самолетов в калужском аэропорту Грабцево сняты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов лайнеров. Таким образом, аэропорт приостанавливал работу на пять часов.

За шесть часов силы ПВО (противовоздушной обороны ) уничтожили над российской территорией 62 беспилотника. По данным Минобороны РФ, в период с 12:00 до 15:30, когда были сбиты 27 дронов, над Калужской областью перехватили семь из них, а с 15:30 по 18:00 из 35 атаковавших страну БПЛА в налете на регион участвовали два дрона. Больше всего беспилотников атаковали территории Брянской области и Краснодарского края.

Ранее российские пилоты увидели странный белый шар в небе.