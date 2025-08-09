На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО сбили 35 дронов над территорией РФ

МО РФ сообщило о перехвате 19 дронов над Кубанью за 2,5 часа
Силы противовоздушной обороны России сбили 35 дронов над пятью регионами страны в период с 15:30 по 18:00. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Больше всего дронов — 19 – было сбито над Кубанью. Еще девять — над территорией Брянской области, четыре — над Азовским морем, два — в Калужской области. Один беспилотник перехватили в Московском регионе.

До этого Минобороны сообщило, что за 3,5 часа над регионами России сбили 27 беспилотников — в период с 12:00 до 15:30. Дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили 11 дронов над Брянской областью, семь — над Калужской, пять — над Московским регионом и по два — над территорией Краснодарского края и Рязанской области.

На этом фоне в аэропортах Владикавказа (Беслан), Калуги (Грабцево) и столичном Домодедово для обеспечения безопасности полетов вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

