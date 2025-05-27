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Российские пилоты на рейсе увидели странный белый шар в небе

Aviaincident: пилоты увидели НЛО на рейсе из Петербурга во Владикавказ
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capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Во время рейса авиакомпании «Победа» из Санкт-Петербурга во Владикавказ в небе заметили неопознанный летающий объект. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, инцидент произошел 24 мая на борту Boeing 737-800. Экипаж увидел в небе странный предмет, напоминающий белый шар диаметром около одного метра. Объект находился примерно на 300 метров выше уровня полета пассажирского лайнера и двигался в восточном направлении.

Несмотря на неожиданную встречу, пилоты продолжили рейс без отклонений от маршрута — угрозы для самолета и пассажиров не было.

В тот же день экипаж рейса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, тоже сообщал о неопознанном летающем объекте в небе. По данным канала, инцидент произошел 24 мая, когда самолет Sukhoi Superjet 100 находился примерно в 114 километрах от столицы. Пилоты заметили в небе странный объект белого цвета и многоугольной формы, летевший на высоте 600–900 метров выше их маршрута.

Ранее экс-сотрудник Пентагона заявил о тысячелетнем присутствии пришельцев на Земле.

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