В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

Аэропорт Калуги 8 августа дважды приостанавливал работу. В первый раз информацию об ограничениях Кореняко опубликовал в 14:02 мск. Спустя чуть более часа меры были отменены. Следующее сообщение о приостановке полетов представитель Росавиации написал в 17:59. Примерно через 40 минут он сообщил о снятии ограничений.

27 мая замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба.

Обычно начисления производятся автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации. На фоне участившихся случаев задержки рейсов из-за дронов покупка страхового полиса — это единственный инструмент по возвращению расходов в случае срыва перелета, подчеркнул эксперт.

Ранее десятки самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи.