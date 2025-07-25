Экс-главред Republic попал в список террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг пополнил список террористов и экстремистов, добавив бывшего главного редактора издания Republic (признано в РФ иностранным агентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, внесение его в реестр может быть связано с делом о фейках против него.

6 августа журналиста заочно приговорили к 7,5 года колонии по делу о фейках об армии РФ. Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью в течение трех лет.

Согласно версии обвинения, публикации Колезева создавали «реальную угрозу формирования в обществе ложного мнения о целях и задачах» военной операции и «посыла к ложным действиям по дальнейшему распространению не соответствующей действительности информации об использовании Вооруженных Сил РФ». Суд также заявил, что его публикации причинили вред интересам России.

До этого в отношении журналиста возбудили дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ за неисполнение обязанностей иноагента. Сообщалось, что Колезеву грозит еще один срок лишения свободы — до двух лет.

Ранее в список террористов внесли 14-летнего подростка.