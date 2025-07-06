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Стало известно число подростков, которых внесли в список террористов в России

Росфинмониторинг: более 150 подростков попали в список террористов
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Mariana Serdynska/Shutterstock/FOTODOM

Более 150 подростков в возрасте от 14 до 17 лет включены в российский список террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы Росфинмониторинга.

Сейчас в списке числится один 14-летний подросток, 23 человека в возрасте 15 лет, 46 шестнадцатилетних и 85 семнадцатилетних подростков. Общее количество несовершеннолетних в перечне составляет 155 человек. Всего в списке террористов и экстремистов России находится почти 18 тысяч человек.

Физические лица и организации, внесенные в реестр Росфинмониторинга, подвергаются многим ограничениям. Например, им запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться большинством финансовых услуг, за исключением операций по уплате налогов, выплате зарплат и возмещению ущерба.

До этого глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщал, что российские власти в 2024 году заморозили более 200 млн руб. граждан, которые были внесены в перечень террористов и экстремистов.

Ранее в Совбезе прокомментировали ситуацию с международным терроризмом.

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