Росфинмониторинг внес бывшего вице-премьера Украины в список террористов

Бывший вице-премьер Украины Борис Колесников внесен в России в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень экстремистов и террористов (включенные)<...> национальная часть <...> физические лица <...> Колесников Борис Викторович, 25.10.1962 года рождения, город Мариуполь Донецкой области УССР», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что более 150 подростков в возрасте от 14 до 17 лет включены в российский список террористов и экстремистов. Сейчас в списке числится один 14-летний подросток, 23 человека в возрасте 15 лет, 46 шестнадцатилетних и 85 семнадцатилетних подростков. Общее количество несовершеннолетних в перечне составляет 155 человек.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин ранее сообщал, что российские власти в 2024 году заморозили более 200 млн руб. граждан, которые были внесены в перечень террористов и экстремистов.

Ранее суд назначил дату рассмотрения дела писателя Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) об оправдании терроризма.