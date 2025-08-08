Росавиация: в аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, ограничительные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого ограничения уже вводились в воздушной гавани Сочи на фоне атаки беспилотников. В аэропорту курортного города были перенесены 55 рейсов. По данным Telegram-канала Baza, в ожидании разрешения на посадку самолеты «нарезали» десятки кругов вокруг сочинского аэропорта.

При этом в официальном Telegram-канале аэропорта Сочи писали, что до конца дня из аэропорта Сочи планируется вылет 114 рейсов.

В Росавиации сообщали, что из-за ограничений, введенных в аэропорту, на запасные аэродромы ушли 17 самолетов.

Ранее в аэропорту Калуги второй раз за день ввели временные ограничения на полеты.