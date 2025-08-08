На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Калуги второй раз за день ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги введены ограничения на прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такая мера нужна для обеспечения безопасности полетов.

Сегодня в 14:02 калужский аэропорт уже приостанавливал работу. Ограничения действовали чуть больше часа.

Также ограничения вводились в воздушной гавани Сочи на фоне атаки беспилотников. В аэропорту курортного города были перенесены 55 рейсов. По данным Telegram-канала Baza, в ожидании разрешения на посадку самолеты «нарезали» десятки кругов вокруг сочинского аэропорта.

23 июля заместитель председателя парламентского комитета по развитию туризма Сергей Кривоносов заявил, что в Госдуме рассматривается возможность упрощенного порядка выплат компенсаций при массовых задержках авиарейсов, которые вызваны внешними угрозами.

Ранее россияне ответили, какие привилегии помогут им смириться с задержкой рейса.

