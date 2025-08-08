На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Писателя Дмитрия Быкова заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал писателя Быкова по делу о фейках об ВС РФ
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московский суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) по делу о фейках об армии РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

8 августа в Черемушкинский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении писателя, которого обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти.

В июле МВД России объявило Быкова в розыск. По какой именно уголовной статье, не уточнялось. Он уехал из страны в 2022 году после начала военной операции. После этого его внесли в реестр иноагентов.

В начале прошлого месяца суд в Москве заочно арестовал бывшего главного редактора «Ленты.ру» и основательницу «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) по делу о нежелательной организации.

Ранее Быков заявил о планах вернуться в Россию.

