На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следствие просит заочно арестовать писателя Дмитрия Быкова

ТАСС: следствие просит заочно арестовать писателя Быкова за фейки о ВС РФ
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Следствие просит заочно арестовать писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Черемушкинский суд Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство.

«В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Быкова. Он обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти»)», — сказали агентству.

Уточняется, что заседание пройдет в пятницу, 8 августа, в 14:30.

В июле этого года Быкова объявили в розыск по уголовной статье.

В апреле Быков заявил о планах вернуться в Россию.

Дмитрий Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Он уехал из России в США после начала спецоперации на Украине, а в июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов.

Ранее Прилепин вспомнил, как Путин заставил «замолчать» Дмитрия Быкова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами