ТАСС: следствие просит заочно арестовать писателя Быкова за фейки о ВС РФ

Следствие просит заочно арестовать писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Черемушкинский суд Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство.

«В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Быкова. Он обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти»)», — сказали агентству.

Уточняется, что заседание пройдет в пятницу, 8 августа, в 14:30.

В июле этого года Быкова объявили в розыск по уголовной статье.

В апреле Быков заявил о планах вернуться в Россию.

Дмитрий Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Он уехал из России в США после начала спецоперации на Украине, а в июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов.

Ранее Прилепин вспомнил, как Путин заставил «замолчать» Дмитрия Быкова.