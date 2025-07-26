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Артемий Лебедев рассказал о привычке не выключать свет

Блогер Артемий Лебедев заявил, что никогда не выключает свет в туалете
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«вДудь»/YouTube

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в новом выпуске обзора новостей, опубликованном во «ВКонтакте», заявил, что никогда не выключает свет в туалете.

Так он прокомментировал информацию о том, что у президента России Владимира Путина есть привычка везде выключать свет перед сном. По словам российского лидера, подобным образом всегда поступали его родители.

Лебедев назвал эту привычку очень хорошей.

«Я люблю, чтобы у меня везде свет горел, а в туалете не выключаю его просто в принципе никогда», — заявил он.

Дизайнер отметил, что у него в туалетной комнате нет выключателя.

До этого Лебедев предложил запретить в России мессенджер WhatsApp. По мнению блогера, американское приложение, принадлежащее компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), — «дырявая помойка». Он подчеркнул, что после этого российский мессенджер Max сможет занять статус национального мессенджера.

Ранее стало известно, что Артемий Лебедев снимется в фильме ужасов.

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