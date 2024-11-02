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«Какое тебе дело?» Артемий Лебедев высмеял совет Павла Дурова не пить спиртное

Дизайнер Лебедев призвал не начинать пить слишком рано и знать свою норму

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Прудько среди своих/YouTube

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высмеял совет основателя Telegram Павла Дурова не пить спиртное. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в социальной сети «ВКонтакте».

Лебедев, отметил он, транслирует собственные пищевые привычки на широкую аудиторию.

«Какое тебе дело, кто что пьет? Ну нет, надо выйти и выступать как проповедник, рассказывать: «Алкоголь — это плохо», — говорит блогер.

Лебедев подчеркнул, что позитивно относится к употреблению алкоголя, в случае соблюдения нескольких правил.

«Не надо начинать слишком рано, не надо пить слишком много. И нужно, самое главное, знать свою норму», — сказал он.

Накануне Павел Дуров призвал молодых людей отказаться от алкоголя и признался, что не пьет уже 20 лет. Он заявил, что спиртное «затуманивает разум» на несколько дней после употребления.

Ранее девушка Дурова рассказала о методах сохранения отличной фигуры.

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