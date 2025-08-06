Мешки с деньгами, оружие и драгоценности нашли в доме у экс-госсекретаря Дагестана

ФСБ: у экс-госсекретаря Дагестана Магомедова нашли мешки с долларами и рублями

У бывшего государственного секретаря Дагестана Магомеда-Султан Магомедова, подозреваемого в мошенничестве, арестовали имущество на общую сумму 3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

В рамках расследования уголовного дела было проведено 70 обысков, в ходе которых в доме у экс-чиновника нашли мешки с пачками долларов и рублей. Кроме того, силовики вскрыли сейф, где хранились многочисленные драгоценности и часы. Также в особняке Магомедова обнаружено несколько единиц оружия.

Сотрудники силовых структур задержали Магомеда-Султана Магомедова 25 июня после ряда масштабных обысков. Указом от 30 июня 2025 года он был освобожден от должности госсекретаря, а также уволен с государственной службы.

По данным ФСБ, экс-чиновник причастен к хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе «Дагнефтепродукт», а также завода ООО «Дагнотех» общей стоимостью 100 млрд рублей. Советский районный суд Махачкалы по ходатайству Генпрокуратуры вернул предприятия в госсобственность.

Ранее в Москве арестовали две квартиры, связанные с семьей госсекретаря Дагестана.