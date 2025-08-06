Предприятие «Дагнефтепродукта» стоимостью 100 млрд рублей возвращено государству

Установлена причастность бывшего государственного секретаря Дагестана Магомеда-Султан Магомедова к хищению у российского государства предприятия «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей, оно возвращено РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Дагнефтепродукт» — крупнейший федеральный нефтеперевалочный комплекс на Северном Кавказе.

В ФСБ отметили, что Магомедов задействовал административный ресурс, инициировал в органах власти Дагестана распорядительные решения, на основании которых в период с 2001 по 2005 год госпредприятие незаконно было переведено в собственность региона и в последующем реализовано в пользу подконтрольных ему лиц по заниженной стоимости.

Советский районный суд Махачкалы по ходатайству Генпрокуратуры вернул государству «Дагнефтепродукт» и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагнотех» общей стоимостью более 100 млрд рублей.

Кроме того, суд принял решение о конфискации имущества фигурантов дела стоимостью более 3 млрд рублей, которое было получено мошенническим путем.

Ранее Магомедова уволили с государственной службы.