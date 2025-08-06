На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Предприятие «Дагнефтепродукта» стоимостью 100 млрд рублей возвращено государству

Экс-госсекретарю Дагестана Магомедову вменили хищение «Дагнефтепродукта»
true
true
true
close
Telegram-канал Магомед-Султан Магомедов

Установлена причастность бывшего государственного секретаря Дагестана Магомеда-Султан Магомедова к хищению у российского государства предприятия «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей, оно возвращено РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Дагнефтепродукт» — крупнейший федеральный нефтеперевалочный комплекс на Северном Кавказе.

В ФСБ отметили, что Магомедов задействовал административный ресурс, инициировал в органах власти Дагестана распорядительные решения, на основании которых в период с 2001 по 2005 год госпредприятие незаконно было переведено в собственность региона и в последующем реализовано в пользу подконтрольных ему лиц по заниженной стоимости.

Советский районный суд Махачкалы по ходатайству Генпрокуратуры вернул государству «Дагнефтепродукт» и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагнотех» общей стоимостью более 100 млрд рублей.

Кроме того, суд принял решение о конфискации имущества фигурантов дела стоимостью более 3 млрд рублей, которое было получено мошенническим путем.

Ранее Магомедова уволили с государственной службы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами