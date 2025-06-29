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В Москве арестовали две квартиры, связанные с семьей госсекретаря Дагестана

РИА: суд арестовал две квартиры, связанные с госсекретарем Дагестана Магомедовым
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Telegram-канал Магомед-Султан Магомедов

Суд арестовал две квартиры в Москве, связанные с семьей госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные и кадастровые данные.

Согласно документам, арест недвижимости произошел в рамках иска Генпрокуратуры РФ. Решение принял суд Махачкалы.

По информации агентства, площадь каждой арестованной квартиры составляет 88 квадратных метров. Кадастровая площадь каждого объекта превышает 26 млн рублей, следует из материала.

25 июня сотрудники силовых структур задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Перед этим в республике и ряде российских городов прошли масштабные обыски, силовики «изъяли огромное количество налички». Оперативники посетили 50 адресов, связанных с именем чиновника. Задержание госсекретаря связывают с расследованием незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности иска Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана.

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