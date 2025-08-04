На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Поток лавы с вулкана Ключевской может угрожать туристам на Камчатке

Ученый Озеров: лава с Ключевского может угрожать туристам на Толбачике
true
true
true
close
Институт вулканологии ДВО РАН

Поток лавы с вулкана Ключевской на Камчатке может угрожать туристам на вулкане Толбачик. Об этом ТАСС рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

По словам Озерова, поток, спускающийся по склону Ключевского вулкана, достиг протяженности 3 км и приближается к леднику Богдановича, ледник уже начал таять.

«Это достаточно опасное явление, так как он (поток лавы. — «Газета.Ru») движется вниз и при этой скорости движения попадет в ледник Богдановича. Ледник сейчас интенсивно тает. Далее существует вероятность, что огромные потоки воды и лахары пойдут по реке Студеная и далее могут перемыть участок автотрассы Козыревск — Петропавловск-Камчатский. <…>. Сейчас на Толбачинском вулкане находится большое количество туристов», — поделился Озеров.

Он добавил, что на какое-то время они могут быть отрезаны водами реки Студеная.

До этого региональное управление МЧС РФ сообщало, что вулкан Крашенинникова на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел на высоту 4 км. Выброс произошел днем 4 августа. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет, ему присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

На Камчатке наблюдается активность сразу семи вулканов. 3 августа к вулканам Авачинский, Ключевской, Безымянный, Камбальный и Карымский добавился вулкан Крашенинникова в Кроноцком заповеднике, а 4 августа — Мутновский вулкан.

Ранее житель Курил рассказал о находках на берегу после цунами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами