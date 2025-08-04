Поток лавы с вулкана Ключевской может угрожать туристам на Камчатке

Ученый Озеров: лава с Ключевского может угрожать туристам на Толбачике

Поток лавы с вулкана Ключевской на Камчатке может угрожать туристам на вулкане Толбачик. Об этом ТАСС рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

По словам Озерова, поток, спускающийся по склону Ключевского вулкана, достиг протяженности 3 км и приближается к леднику Богдановича, ледник уже начал таять.

«Это достаточно опасное явление, так как он (поток лавы. — «Газета.Ru») движется вниз и при этой скорости движения попадет в ледник Богдановича. Ледник сейчас интенсивно тает. Далее существует вероятность, что огромные потоки воды и лахары пойдут по реке Студеная и далее могут перемыть участок автотрассы Козыревск — Петропавловск-Камчатский. <…>. Сейчас на Толбачинском вулкане находится большое количество туристов», — поделился Озеров.

Он добавил, что на какое-то время они могут быть отрезаны водами реки Студеная.

До этого региональное управление МЧС РФ сообщало, что вулкан Крашенинникова на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел на высоту 4 км. Выброс произошел днем 4 августа. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет, ему присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

На Камчатке наблюдается активность сразу семи вулканов. 3 августа к вулканам Авачинский, Ключевской, Безымянный, Камбальный и Карымский добавился вулкан Крашенинникова в Кроноцком заповеднике, а 4 августа — Мутновский вулкан.

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