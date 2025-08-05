Прилепин заявил, что помешал бы отправке покушавшегося на него Пермякова на СВО

Писатель Захар Прилепин заявил, что Александр Пермяков, осужденный за покушение на его жизнь, не смог бы искупить свою вину, приняв участие в специальной военной операции (СВО). Об этом Прилепин заявил в интервью РИА Новости.
«Конечно же, я этого не хотел бы. Я бы сделал что-нибудь, что минимизировало бы такую возможность», — заявил Прилепин, отвечая на вопрос о том, смог бы, по его мнению, Пермяков искупить свою вину, участвуя в СВО.
Писатель отметил, что приложил бы усилия для предотвращения подобного сценария, поскольку это стало бы посягательством на память его друга Александра Шубина, которого не стало в результате теракта. Он также подчеркнул, что «очень мало» думает о Пермякове и его дальнейшей судьбе, так как это «по-человечески неприятно».
В сентябре 2024 года российский суд вынес Пермякову приговор в виде пожизненного заключения, признав его виновным в покушении на Захара Прилепина. Следствие установило, что осужденный в течение некоторого времени осуществлял слежку за писателем. В апреле 2023 года он изготовил в Нижегородской области два взрывных устройства и установил их под дорожным полотном неподалеку от дома Прилепина. 6 мая произошел подрыв автомобиля, в котором находились писатель и его водитель. В результате взрыва Прилепин получил многочисленные ранения, а водитель не выжил.
22 января этого года Пермяков обратился в суд с просьбой об аннулировании его российского паспорта, заявив, что не считает себя гражданином РФ.
Ранее Прилепин рассказал, зачем покушавшийся на него Пермяков мог отказаться от паспорта РФ.