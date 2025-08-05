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Прилепин заявил, что помешал бы отправке покушавшегося на него Пермякова на СВО

Прилепин считает, что покушавшийся на него Пермяков не искупил бы вину на СВО
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Писатель Захар Прилепин заявил, что Александр Пермяков, осужденный за покушение на его жизнь, не смог бы искупить свою вину, приняв участие в специальной военной операции (СВО). Об этом Прилепин заявил в интервью РИА Новости.

«Конечно же, я этого не хотел бы. Я бы сделал что-нибудь, что минимизировало бы такую возможность», — заявил Прилепин, отвечая на вопрос о том, смог бы, по его мнению, Пермяков искупить свою вину, участвуя в СВО.

Писатель отметил, что приложил бы усилия для предотвращения подобного сценария, поскольку это стало бы посягательством на память его друга Александра Шубина, которого не стало в результате теракта. Он также подчеркнул, что «очень мало» думает о Пермякове и его дальнейшей судьбе, так как это «по-человечески неприятно».

В сентябре 2024 года российский суд вынес Пермякову приговор в виде пожизненного заключения, признав его виновным в покушении на Захара Прилепина. Следствие установило, что осужденный в течение некоторого времени осуществлял слежку за писателем. В апреле 2023 года он изготовил в Нижегородской области два взрывных устройства и установил их под дорожным полотном неподалеку от дома Прилепина. 6 мая произошел подрыв автомобиля, в котором находились писатель и его водитель. В результате взрыва Прилепин получил многочисленные ранения, а водитель не выжил.

22 января этого года Пермяков обратился в суд с просьбой об аннулировании его российского паспорта, заявив, что не считает себя гражданином РФ.

Ранее Прилепин рассказал, зачем покушавшийся на него Пермяков мог отказаться от паспорта РФ.

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