Прилепин порассуждал, зачем покушавшийся на него Пермяков мог отказаться от паспорта РФ

Александр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина, мог попросить отобрать у него российский паспорт, чтобы попасть в списки на обмен с Украиной. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил сам Прилепин.

Он выразил уверенность, что Пермяков втайне мечтает, чтобы его обменяли.

«Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином РФ, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины», — предположил писатель.

По его мнению, если Москва и Киев договорятся осуществить какие-то большие обмены, Пермякова могут внести в соответствующие списки.

В сентябре 2024 года суд в РФ приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в покушении на Прилепина. Следователи установили, что мужчина некоторое время следил за писателем и в апреле 2023 года изготовил в Нижегородской области два взрывных устройства, которые затем установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель, был взорван. В результате первый получил множественные ранения, а второго спасти не удалось.

22 января текущего года Пермяков попросил суд лишить его российского паспорта, так как он не считает себя гражданином РФ.

Ранее адвокат заявил, что Пермяков не сможет подписать контракт с министерством обороны РФ.