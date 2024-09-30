Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в покушении на Прилепина

Военный суд приговорил к пожизненному заключению гражданина Украины Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина в мае 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. При этом первые пять лет наказания Пермяков будет отбывать в тюрьме.

Кроме того, ему назначен штраф в размере 700 тыс. руб.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателю провели несколько операций. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение в 145 тыс. рублей привлекли находящегося на территории Украины Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина.

Его задержали в день теракта, и тот признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. 12 сентября обвиняемый в покушении Пермяков признал вину в суде.

Ранее установлена связь между покушениями на Прилепина и Татарского.