Осужденный за покушение на Прилепина захотел отказаться от российского гражданства

Александр Пермяков, осужденный пожизненно по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, попросил суд прекратить его гражданство Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Он отметил, что гражданином России себя не считает.

«Пермяков просит судебную коллегию прекратить в отношении него гражданство РФ, полученное им в 2023 году», — говорится в тексте апелляционной жалобы Пермякова, оглашенном судьей во время заседания.

22 января Апелляционный военный суд оставил в силе решение о назначении пожизненного срока Пермякову, который имеет гражданства Украины и России.

В сентябре 2024 года мужчину приговорили к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Пермяков в суде признался, что Служба безопасности Украины обещала ему за ликвидацию Прилепина $20 тыс.

2-й Западный окружной военный суд установил, что после слежки в разных регионах РФ за Прилепиным в апреле 2023 года осужденный при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в Нижегородской области два взрывных устройства, которые затем установил под полотно дороги недалеко от дома писателя. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Писатель получил множественные ранения, водителя спасти не удалось. Пермяков вскоре был задержан и арестован.

Ранее была установлена связь между покушениями на Прилепина и Татарского.