В парламенте Эстонии поддержали закон против православной церкви

В парламенте Эстонии поддержали повторное рассмотрение поправок в законодательство, которые могут привести к запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в республике. Об этом в беседе с порталом ERR заявил глава парламентской конституционной комиссии Андо Кивиберг.

«Цель этого законопроекта с самого начала была довольно ясной и однозначной. <...> В данном случае наши соображения национальной безопасности значительно перевешивают право <...> под предлогом свободы вероисповедания делать что угодно», — высказался депутат.

Теперь законопроект должен будет пройти рассмотрение в правовой комиссии, прежде чем документ направят на рассмотрение парламента.

В июне парламент Эстонии принял в окончательном чтении поправки к закону, которые могут привести к запрету ЭПХЦ, однако президент Алар Карис отказался подписывать проект, заявив, что данный закон противоречит конституционным нормам.

Ранее экс-министр внутренних дел Эстонии рассказал о последствиях ликвидации ЭПХЦ.