Экс-министр внутренних дел Эстонии рассказал о последствиях ликвидации ЭПХЦ

Все имущество Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в случае ее ликвидации будет передано Эстонии, заявил экс-глава МВД страны Лаури Ляэнеметс, его слова приводит телерадиокомпания ERR.

«Если суд примет решение о прекращении деятельности церкви или прихода, организация будет удалена из регистра. Приходы останутся, здания тоже — таинства проводить можно», — сообщил он.

Однако самой церкви как юридического лица больше не будет существовать, указал Ляэнеметс. Более того, в случае, если церковь будет ликвидирована, все ее имущество перейдет государству. По словам экс главы МВД Эстонии, именно оно будет решать, что делать с церковным имуществом.

Накануне сообщалось, что парламент Эстонии утвердил закон, требующий от ЭПХЦ разрыва связей с Русской православной церковью. В парламенте заявили, что действующая в Эстонии церковь не может руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, которые имеют значительное влияние и находятся в иностранном государстве, если они представляют угрозу безопасности.

Ранее эстонские монахини обратились к президенту с просьбой.