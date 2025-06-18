В Эстонии приняли поправки, которые могут привести к запрету православной церкви

Рийгикогу (парламент) Эстонии принял в окончательном чтении поправки к закону, которые могут привести к запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). Об этом сообщила гостелерадиокомпания республики ERR.

По данным журналистов, за принятие поправок проголосовали 68 депутатов парламента, против выступили 17 человек, в том числе представители оппозиции.

«Среди важных изменений — церквям и другим учреждениям продлили срок внесения изменений в свои уставы с двух месяцев до полугода», — говорится в материале.

Кроме того, парламент исключил из законопроекта запрет на руководство церковью лицом, находящимся за рубежом или под иностранным влиянием. По оценке президента Эстонии, эта формулировка могла допускать слишком широкое толкование. Однако в новой редакции закона сохранен запрет на экономические связи с зарубежными структурами, которые представляют «угрозу Эстонии».

В мае прошлого года эстонские парламентарии объявили Русскую православную церковь (РПЦ) «институтом оправдания агрессии», который поддерживает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом депутаты обратили внимание на то, что подобное решение касается церкви как института, а не самих православных. Принятие документа поддержали 75 депутатов, восемь выступили против.

Ранее сообщалось, что в Эстонии хотят признать РПЦ террористической организацией.