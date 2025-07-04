Президент Эстонии снова отказался подписать закон о разрыве церкви с РПЦ

Президент Эстонии повторно отклонил инициативу парламента о разрыве церкви с РПЦ

Президент Эстонии Алар Карис повторно отказался подписывать закон о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) в стране. Об этом сообщает Postimees.

По информации издания, эстонский лидер мотивирует свой отказ тем, что данный закон противоречит конституционным нормам.

Парламент Эстонии принял новую редакцию Закона о церквях и приходах, которая предусматривает основания для принудительного разрыва связи между Эстонской православной церковью и РПЦ. Чтобы закон вступил в силу, необходимо, чтобы документ подписал президент.

Но Карис считает, что внесенные парламентом изменения являются недостаточными, поскольку документ по-прежнему нарушает три статьи Конституции. Президент подчеркнул, что, хотя противодействие иностранному влиянию необходимо, необходимо точнее определить, какие именно зарубежные связи представляют угрозу национальной безопасности.

Первоначальный проект содержал жесткие формулировки, например, запрет религиозной организации «руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, расположенными в иностранном государстве, если они представляют угрозу безопасности». В итоговой версии эти формулировки были смягчены. Теперь закон гласит: «недопустимо, чтобы объединение было экономически связано с религиозным центром, представляющим нацугрозу».

В мае прошлого года эстонские парламентарии объявили Русскую православную церковь «институтом оправдания агрессии», который поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что в Эстонии хотят признать РПЦ террористической организацией.