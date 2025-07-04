На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Эстонии снова отказался подписать закон о разрыве церкви с РПЦ

Президент Эстонии повторно отклонил инициативу парламента о разрыве церкви с РПЦ
true
true
true
close
Ints Kalnins/Reuters

Президент Эстонии Алар Карис повторно отказался подписывать закон о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) в стране. Об этом сообщает Postimees.

По информации издания, эстонский лидер мотивирует свой отказ тем, что данный закон противоречит конституционным нормам.

Парламент Эстонии принял новую редакцию Закона о церквях и приходах, которая предусматривает основания для принудительного разрыва связи между Эстонской православной церковью и РПЦ. Чтобы закон вступил в силу, необходимо, чтобы документ подписал президент.

Но Карис считает, что внесенные парламентом изменения являются недостаточными, поскольку документ по-прежнему нарушает три статьи Конституции. Президент подчеркнул, что, хотя противодействие иностранному влиянию необходимо, необходимо точнее определить, какие именно зарубежные связи представляют угрозу национальной безопасности.

Первоначальный проект содержал жесткие формулировки, например, запрет религиозной организации «руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, расположенными в иностранном государстве, если они представляют угрозу безопасности». В итоговой версии эти формулировки были смягчены. Теперь закон гласит: «недопустимо, чтобы объединение было экономически связано с религиозным центром, представляющим нацугрозу».

В мае прошлого года эстонские парламентарии объявили Русскую православную церковь «институтом оправдания агрессии», который поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что в Эстонии хотят признать РПЦ террористической организацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами