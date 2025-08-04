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Более 130 автомобилей повредил пожар в гаражном комплексе на Урале

МЧС: из-за пожара в гаражном кооперативе в Екатеринбурге повреждены 132 машины
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Светлана Шевченко/РИА Новости

В результате пожара в гаражном кооперативе в Екатеринбурге повреждены 132 автомобиля и два квадроцикла. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области.

«На площади 700 квадратных метров сгорели 24 легковых автомобиля, повреждены 130 легковых автомобиля, два квадроцикла, кровля здания гаражного комплекса», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в ликвидации возгорания участвовали 55 специалистов, использовали 19 единиц техники. На данный момент завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

Возможной причиной ЧП в ведомстве назвали короткое замыкание.

Огонь в гаражном комплексе на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге вспыхнул утром 3 августа. По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло на пятом этаже здания, площадь пожара составила 700 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Днем 1 августа в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Москве загорелась квартира, в которой находились двое детей. Отмечается, что огонь быстро распространился, поскольку в квартире было много мусора. Находится помещение на предпоследнем этаже 10-этажного здания.

Ранее в Пермском крае подросток случайно сжег 180 тонн сена.

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