В Екатеринбурге загорелся пятиэтажный гаражный комплекс

В Екатеринбурге начался пожар в пятиэтажном гаражном здании на 500 кв. м

В пятиэтажном гаражном комплексе в Екатеринбурге начался пожар. Об этом «Рен ТВ» сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, возгорание произошло на пятом этаже здания. Площадь пожара составляет около 500 кв. м. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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До этого сообщалось о пожаре в жилом доме на улице Флёрова в Балашихе. Из многоэтажного дома эвакуировали 90 человек. Был развернут пункт временного размещения в школе. Возгорание тушили 90 специалистов МЧС при поддержке 28 единиц техники.

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