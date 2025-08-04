Названа возможная причина пожара на Урале, при котором пострадали более 150 машин

Короткое замыкание назвали предварительной причиной пожара в гаражном комплексе в Екатеринбурге, в результате которого сгорели 24 машины, еще 132 повреждены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области в Telegram-канале.

«Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрической проводки автомобиля», — говорится в публикации.

Огонь в гаражном комплексе на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге вспыхнул утром 3 августа. По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло на пятом этаже здания, площадь пожара составила 700 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

На месте происшествия работали 55 спасателей и 18 единиц техники. Уточняется, что огонь полностью уничтожил 24 легковых автомобиля. Повреждения получили 130 машин и два квадроцикла.

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